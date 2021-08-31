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Love is...: пытаясь унести из магазина жвачку, туляк ударил полицейского

Love is...: пытаясь унести из магазина жвачку, туляк ударил полицейского

Мужчине грозит лишение свободы сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого безработного мужчины. Он обвиняется в покушении на грабеж и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, вечером 14 августа в одном из супермаркетов на ул. Металлургов злоумышленник попытался похитить несколько упаковок жевательной резинки стоимостью более 2700 рублей, спрятав товар в пакет.

Работники магазина заметили хищение и попросили мужчину вернуть либо оплатить жвачку. В ответ он сильно толкнул продавщицу и попытался скрыться. Когда на место прибыли сотрудники полиции, злоумышленник набросился на одного из них с кулаками, но был задержан. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на утверждение прокурору.

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Место
Тулаулица Металлургов
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