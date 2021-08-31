Love is...: пытаясь унести из магазина жвачку, туляк ударил полицейского

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого безработного мужчины. Он обвиняется в покушении на грабеж и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, вечером 14 августа в одном из супермаркетов на ул. Металлургов злоумышленник попытался похитить несколько упаковок жевательной резинки стоимостью более 2700 рублей, спрятав товар в пакет.

Работники магазина заметили хищение и попросили мужчину вернуть либо оплатить жвачку. В ответ он сильно толкнул продавщицу и попытался скрыться. Когда на место прибыли сотрудники полиции, злоумышленник набросился на одного из них с кулаками, но был задержан. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на утверждение прокурору.