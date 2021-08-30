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Жительница Набережной Дрейера: «Грузовики запылили наши дома!»
Кадр из видео.

Жительница Набережной Дрейера: «Грузовики запылили наши дома!»

Недалеко от дома Наталии Сизовой расположена промзона, где производят бетон.

В редакцию Myslo обратилась Наталия Сизова, жительница Набережной Дрейера. Она рассказала, что недалеко от ее дома расположена промзона, где производят бетон. На территории разгружают щебень, химические реагенты из ж/д вагонов и грузят в фуры.
 
– Из-за постоянного движения грузовиков по территории промзоны и по улице в воздухе постоянно стоит пыль, которая оседает на окнах, во дворе – толстый серый слой! Страшно подумать, чем мы дышим!
 
На участке дороги от дома до проходных промзоны насыпан щебень. Грузовики поднимают пыль, стоит невыносимый грохот. Автомобили идут с перегрузом, щебень и реагенты высыпаются на дорогу.
 
 
Ситуация усугубляется в жаркую и сухую погоду — так пыли еще больше!
 
– Мы с семьей во двор не можем выйти подышать, а дома окна не откроешь. И вся эта пыль оседает в легких. Это же опасно для здоровья, — возмущается Наталия.
 
Тулячка обратилась в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку на предприятии, однако специалисты нарушений не нашли.
 
– Согласно экспертным заключениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» по результатам проведенных измерений содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе и уровень звука на территории жилой застройки для дневного времени суток находятся в пределах гигиенических нормативов, — говорится в документе (есть в распоряжении Myslo. — Прим. ред.).
 
 
Наталия говорит, что жить в таких условиях невозможно, поэтому с помощью Myslo обращается в администрацию с просьбой организовать полив дороги как минимум дважды в день. А еще установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения грузовиков до 20 км/ч.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:15 +7
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