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На трассе в Тульской области мотоциклист разбился насмерть
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области мотоциклист разбился насмерть

Мужчина не имел права управления транспортными средствами.

29 августа в 15.30 на 12-м километре автодороги Дон — Ступино Ефремовского района 29-летний водитель мотоцикла Yamaha YF-R6S, по предварительной информации, выполняя обгон, не убедился в его безопасности и врезался в попутный Kia Cerato.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, мотоциклист не имел права управления транспортными средствами. В момент происшествия он находился без защитной экипировки.

От полученных травм байкер скончался на месте. Кроме того, пострадал пассажир автомобиля Kia. Он был госпитализирован.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 0
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