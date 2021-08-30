Фото УГИБДД по Тульской области.
На трассе в Тульской области мотоциклист разбился насмерть
Мужчина не имел права управления транспортными средствами.
29 августа в 15.30 на 12-м километре автодороги Дон — Ступино Ефремовского района 29-летний водитель мотоцикла Yamaha YF-R6S, по предварительной информации, выполняя обгон, не убедился в его безопасности и врезался в попутный Kia Cerato.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, мотоциклист не имел права управления транспортными средствами. В момент происшествия он находился без защитной экипировки.
От полученных травм байкер скончался на месте. Кроме того, пострадал пассажир автомобиля Kia. Он был госпитализирован.
Другие статьи по темам
Место