В Тульской области за неделю скончались 67 пациентов с коронавирусом
Их возраст – от 47 до 99 лет.
По данным регионального оперативного штаба, с 24 по 30 августа в Тульской области коронавирусом заразились 835 человек. Ковид подтвержден у жителей 22 районов и городских округов. В Арсеньевском, Дубенском, Куркинском и Одоевском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 51 248 случаев заболевания.
За неделю 777 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 43 707 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 67 пациентов в возрасте от 47 до 99 лет. У большинства пациентов в анамнезе хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2699 человек.
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