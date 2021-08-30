В Тульской области за неделю скончались 67 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 47 до 99 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 24 по 30 августа в Тульской области коронавирусом заразились 835 человек. Ковид подтвержден у жителей 22 районов и городских округов. В Арсеньевском, Дубенском, Куркинском и Одоевском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 51 248 случаев заболевания.

За неделю 777 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 43 707 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 67 пациентов в возрасте от 47 до 99 лет. У большинства пациентов в анамнезе хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2699 человек.