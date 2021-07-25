Подводная экспедиция в Крым: туляки изучат место крушения старинного линкора
«Святой Александр» — единственный российский линейный корабль 18 века, затонувший в Черном море.
Туляки отправились на полуостров Тарханкут в Крым в подводно-археологическую экспедицию. Ее цель — исследования на месте крушения корабля XVIII века «Святой Александр», найденного тульскими аквалангистами в 2005 году.
- Мы ныряем, смотрим, собираем информацию. Корабль разломило, на рифе осталась малая часть, а многое не найдено. Беседуем с рыбаками, местными жителями. Разброс остатков почти на 5 километров по берегам бухты. Есть, чем заниматься. Помимо места крушения «Святого Александра» мы выяснили и локализовали место крушения императорской яхты «Ливадия». Оно было забыто, и именно тульская экспедиция установила это место, — в интервью «ФАН» рассказал руководитель экспедиции Олег Золотарев.
Экспедиция проводится с 2006 года. Некоторые предметы с места крушения корабля можно увидеть в Туле по адресу Сойфера, 35 — экспозиция «Тульская морская коллекция».