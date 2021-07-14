Когда в ГКЗ и «Гостинке» можно привиться от ковида без очередей: совет минздрава

Ведомство просит туляков не занимать очередь до начала работы пункта вакцинации, а приходить в течение дня. И с заранее заполненными документами.

Пункты вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» и в Городском концертном зале работают ежедневно с 10.00 до 19.00. В минздраве порекомендовали не занимать очередь заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.

Кадры с камеры видеонаблюдения в ГКЗ:

Кадры из «Гостинки»:

Минздрав ведет постоянный онлайн-мониторинг работы самых востребованных прививочных пунктов. В случае необходимости в пункт направляются дополнительные медицинские бригады.

Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку.

Скачать документы можно по ссылкам: