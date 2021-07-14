В Туле мошенник лишил мужчину телефона

Фото: архив Myslo.

Ранее судимый джентльмен попросил аппарат для важного звонка, а потом убежал вместе с ним.

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 47-летний туляк. Мужчина заявил, что на улице к нему подошел незнакомец и попросил телефон для важного звонка. Не увидев в просьбе ничего подозрительного, потерпевший с легким сердцем вручил аппарат неизвестному гражданину. Тот отошел в сторону, изображая разговор, а потом убежал.

Полицейские довольно быстро задержали хитрого злоумышленника. Им оказался безработный ранее судимый 25-летний житель Дубенского района.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».