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В пункт вакцинации в ГКЗ собралась огромная очередь

В пункт вакцинации в ГКЗ собралась огромная очередь

Она растянулась до остановки общественного транспорта.

Вчера, 13 июля, в Городском концертном зале Тулы открылся масштабный пункт вакцинации от ковида. Эта точка стала самой большой в регионе. Одновременно здесь работают 15 медицинских бригад.

А уже сегодня утром туляки начали делиться в соцсетях фотографиями очередей в ГКЗ. Очередь растянулась от входа в пункт вакцинации до остановки общественного транспорта.

Возможно, очереди связаны с тем, что 15 июля истекает срок обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан первым компонентом. 

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