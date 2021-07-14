В пункт вакцинации в ГКЗ собралась огромная очередь
Она растянулась до остановки общественного транспорта.
Вчера, 13 июля, в Городском концертном зале Тулы открылся масштабный пункт вакцинации от ковида. Эта точка стала самой большой в регионе. Одновременно здесь работают 15 медицинских бригад.
А уже сегодня утром туляки начали делиться в соцсетях фотографиями очередей в ГКЗ. Очередь растянулась от входа в пункт вакцинации до остановки общественного транспорта.
Возможно, очереди связаны с тем, что 15 июля истекает срок обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан первым компонентом.
сегодня, в 12:11, 194 2743 -21
вчера, в 13:40, 167 10192 -23
12 июля, в 17:38, 154 4432 -26
12 июля, в 16:54, 85 7082 -21
Другие статьи по темам