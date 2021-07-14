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Опрос показал отношение туляков к принудительной вакцинации

Опрос показал отношение туляков к принудительной вакцинации

Вакцинация необходима, но ее нельзя делать принудительной. Такого мнения придерживаются более 80% участников партийного опроса.

На вопросы оппозиционной партии об отношении к обязательной вакцинации ответили 1578 жителей Тульской области. 82% из них убеждены, что массовая вакцинация действительно поможет справиться с эпидемией COVID-19, но при этом она должна быть добровольной. Права и свободы человека не могут быть ограничены из-за отказа от прививки, считают большинство респондентов.

«Прививаться нужно. Только так мы справимся с эпидемией, – говорит участница опроса Ольга Макарова. – Но вакцинация должна быть добровольной. Многим нельзя делать прививку по состоянию здоровья. Жаль, что власти об этом не думают».

Отметим, Тульская область стала одним из регионов, где введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. До 15 июля 2021 года первым компонентом вакцины должны привиться работники торговли и общепита, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, а также государственные и гражданские служащие, сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Как утверждает член Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, люди должны самостоятельно принимать решение, прививаться им или нет.

«Вакцинация – важное и нужное дело. Сегодня это необходимость, – считает Александр Бычков. – Но при этом она не должна быть принудительной. Государство также должно взять на себя ответственность за вакцинацию населения и ее последствия».

Как уточнили в партии, сейчас «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» собирает подписи против принудительной вакцинации. Подписать петицию можно на сайте ср2021.рф

 

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