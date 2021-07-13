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Туляки отпразднуют День города 11 сентября
Фото из архива MySlo

Туляки отпразднуют День города 11 сентября

Подробная программа ещё не утверждена.

В этом году День города в Туле отпразднуют, по традиции, во вторую субботу осени – она выпадает на 11 сентября. Постановление о назначении даты праздника подписала глава города Ольга Слюсарева.

Праздничная программа пока не утверждена – всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Напомним, в связи с угрозой роста заболеваемости коронавирусом в Тульской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

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