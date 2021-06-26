Главный тульский эпидемиолог назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса

Главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова объяснила, почему вакцина безопасна и не стоит ее бояться.

– Какие диагнозы являются противопоказания?

– Если открыть инструкции ко всем трем вакцинам, то в них указано, что противопоказаниями является возраст до 18 лет, любые острые заболевания, обострение хронических заболеваний. Но после выздоровления через 3-4 недели уже можно вакцинироваться.

Если мы говорим о каких-то специфических заболеваниях, то только лечащий врач может определить и решить, можно ли вакцинировать пациента или нет.

Даже онкологические заболевания не являются противопоказаниями для прививки, за исключением ситуаций, когда пациент получаем химиотерапию.

Беременность тоже не является противопоказанием для вакцинации.

– Кто несет ответственность за побочные эффекты вакцины?

– Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, любая вакцина может вызвать побочные эффекты. Если говорить о серьезных побочных реакциях, то такие случаи регистрируются и после этого надзорные органы – Росздравнадзор и Роспотребнадзор проводят расследование, по итогам которого выносится вердикт: в чем причина и кто виноват. И виновные несут ответственность.

– Были ли смертельные случаи после прививки или анафилактического шока в Тульской области?

– Случаев анафилактического шока после введения вакцины на данный момент не зарегистрировано. При министерстве здравоохранения Тульской области создана иммунологическая комиссия, которая в случае регистрации серьезных поствакцинальных реакций и осложнений проводит расследование. У нас зарегистрированы лишь несерьезные постпрививочные реакции в виде повышения температуры выше 38 градусов, которая купировалась в течение 3-5 дней, были аллергические реакции в виде сыпи, мышечные и суставные боли, которые проходили в течение 3 – 5 дней.

– Опубликованы ли данные о том, как чувствуют себя первые привитые граждане? Нет ли у них отложенных побочных эффектов?

– За теми добровольцами, которые согласились испытать на себе вакцину в тот момент, когда она только была изобретена, конечно же ведется наблюдение. На сегодняшний день никаких серьезных побочных реакций у них не зарегистрировано.

На самом деле мы на протяжении столетия защищаемся вакцинацией от тяжелых особо опасных инфекций с самого рождения и не задумываемся о последствиях. Благодаря этому мы просто забыли об этих инфекциях. Сейчас мы живем в исторический момент, когда вокруг нас свирепствует коронавирус, он унес уже множество жизней. Также очень много пациентов с постковидным синдромом. Этот вирус бьет по всем органам, независимо от того, болел ли он хроническими заболеваниями, был ли он молод. Бояться надо не вакцину, а заболевание. Все российские вакцины произведены по тем канонам, которые были отработаны ранее, ничего нового их производстве нет.

Вакцина не вмешивается в человеческое ДНК и не может его изменить или привести к каким-то отсроченным последствиям.

– После вакцинации бывают случаи заболевания, но были ли в Тульской области тяжелые случаи и смерти от ковида вакцинированных?

– Да, на 100% прививка не защищает от заражения, но прививка полностью защищает от тяжелых последствий и летальных исходов. Соответственно на данный момент не зарегистрировано таких случаев.

Но надо помнить, что вакцина вырабатывает иммунитет не у всех. Согласно данным производителей, иммунитет вырабатывается у 90-96% вакцинированных. Это также происходит и при вакцинации от других инфекций.