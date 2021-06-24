Вакцинация от ковида во время беременности: мнение главного тульского эпидемиолога

Главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова рассказала, почему не стоит бояться прививки во время беременности.

– Вакцинация при беременности или при ее планировании: что делать, если женщина работает в сфере, которая подпадает под обязательную вакцинацию?

– Если планируется беременность, то подготовка к ней включает проведение лабораторных и инструментальных исследований, а также профилактику особо опасных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. То есть женщина, планируя беременность, обязательно должна пройти вакцинацию. Таким образом она защитит себя и своего будущего ребенка, ведь если женщина заболеет коронавирусной инфекцией в период беременности, велик риск выкидышей, преждевременных родов или рождения больного ребенка.

– Может ли прививка как-то сказаться на развитии ребенка, если женщина прошла вакцинацию в тот момент, когда она еще не знала, что беременна?

– На сегодняшний день на уровне Минздрава РФ обсуждается вопрос о включении изменений в инструкцию по применению вакцины «Спутник», чтобы в ней прописать пункт, что беременные женщины подлежат вакцинации от коронавируса.

Не надо бояться этой прививки! Мы уже долгое время вакцинируем беременных женщин от гриппа и тем самым спасаем жизнь, здоровье их и их детей от тяжелых последствий. Прививкой мы защищаем от гриппа.

Если женщина во время беременности заболеет коронавирусом, а такие случаи были и продолжают фиксироваться, то она рискует получить осложнения.

– Беременность может стать основанием для получения медотвода?

– Нет, беременность не является противопоказанием для вакцинации. Исключение – медикаментозная подготовка к беременности. Но в этом случае вопрос решается индивидуально исходя из анамнеза.

– Влияет ли вакцина на репродуктивную функцию организма?

– Вакцина не влияет на способность иметь детей ни со стороны женщины, ни со стороны мужчины. А вот коронавирус влияет: он поражает сосуды, которые питают в том числе половые органы, и создает угрозу бесплодия.

Если же у вас есть вопросы о вакцинации от коронавируса, оставляйте их в комментариях. Myslo направит их в минздрав, а ответы опубликует в следующих статьях.