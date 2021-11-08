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После ревакцинации тулякам дадут два дня оплачиваемых выходных

После ревакцинации тулякам дадут два дня оплачиваемых выходных

Аналогичная система сейчас действует и при прохождении первичной вакцинации.

На данный момент в Тульской области государственные учреждения предоставляют своим сотрудникам два оплачиваемых выходных дня, если те прошли вакцинацию. Остальным работодателям эта мера поощрения сотрудников также рекомендована.

Вопрос предоставления оплачиваемых выходных дней после ревакцинации сегодня на оперативном совещании в правительстве региона поднял губернатор Алексей Дюмин.

– Мы прекрасно понимаем, что в указе нет разделения на вакцинацию или ревакцинацию. Согласно указу президента, надо предоставлять два дня после прививки. В ситуационный центр поступает много вопросов по этому поводу, – отметил глава региона.

Председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова пояснила, что после ревакцинации должны также предоставляться два выходных дня:

– Ревакцинация – это повторное введение вакцины, поэтому в локальных актах работодателей должно быть прописано предоставление двух дней отдыха работникам после прохождения и вакцинации, и ревакцинации. В подведомственные учреждения Тульской области и органы местного самоуправления направлено письмо о необходимости принятия локальных актов о предоставлении сотрудникам, прошедшим ревакцинацию, двух оплачиваемых выходных. Такие акты должны быть приняты не позднее 15 ноября.

Сюжет: Все о вакцинации
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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