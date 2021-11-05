Главный эпидемиолог Тульской области пояснила, почему до массовой вакцинации случаев заболеваний ковидом было меньше

Фото из архива Myslo.

Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова ответила на вопросы о вакцинации в прямом эфире в группе минздрава ВКонтакте. Один из вопросов касался массовой вакцинации.

— Как объяснить, что до массовой вакцинации, случаев заболеваний ковидом было меньше, чем сейчас?

- Ничего подобного. Заболеваемость была крайне высокой и при первой, и при второй волне. Мы не стоим на месте, минздрав прорабатывает все вопросы, вплоть до тестирования. Мы сейчас увеличили количество тестирования, чтобы быстрее выявлять таких [зараженных коронавирусом] пациентов, чтобы они не ходили, не распространяли инфекцию дальше.

Тестирование — одна из причин того, что мы регистрируем высокую заболеваемость.

Люди расслабились в августе/сентябре. Перестали соблюдать простые меры безопасности — ношение маски, социальная дистанция. Это и привело к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это никак не связано с массовой вакцинацией. Мы не достигли коллективного иммунитета, когда вакцина начнет работать на 100%, — отметила Ольга Юдакова.