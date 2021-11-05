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Главный эпидемиолог Тульской области пояснила, почему до массовой вакцинации случаев заболеваний ковидом было меньше
Фото из архива Myslo.

Главный эпидемиолог Тульской области пояснила, почему до массовой вакцинации случаев заболеваний ковидом было меньше

Она назвала две основные причины.

Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова ответила на вопросы о вакцинации в прямом эфире в группе минздрава ВКонтакте. Один из вопросов касался массовой вакцинации.

— Как объяснить, что до массовой вакцинации, случаев заболеваний ковидом было меньше, чем сейчас?

- Ничего подобного. Заболеваемость была крайне высокой и при первой, и при второй волне. Мы не стоим на месте, минздрав прорабатывает все вопросы, вплоть до тестирования. Мы сейчас увеличили количество тестирования, чтобы быстрее выявлять таких [зараженных коронавирусом] пациентов, чтобы они не ходили, не распространяли инфекцию дальше.

Тестирование — одна из причин того, что мы регистрируем высокую заболеваемость.

Люди расслабились в августе/сентябре. Перестали соблюдать простые меры безопасности — ношение маски, социальная дистанция. Это и привело к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это никак не связано с массовой вакцинацией. Мы не достигли коллективного иммунитета, когда вакцина начнет работать на 100%, — отметила Ольга Юдакова.

 

Сюжет: Все о вакцинации
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