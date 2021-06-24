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Из-за роста числа больных в Туле в ближайшие дни откроют три ковидных госпиталя
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Из-за роста числа больных в Туле в ближайшие дни откроют три ковидных госпиталя

В регионе развернуто 1226 коек, в ближайшее время добавятся еще 514.

В связи с ростом числа госпитализаций пациентов с коронавирусом по поручению губернатора Алексея Дюмина на базе санатория Минобороны снова откроют ковидный госпиталь. Первых пациентов он примет 28 июня.

Инфекционный госпиталь станет подразделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Как сообщила главный врач Ирина Рублевская, стационар развернут на базе 5-этажного корпуса и рассчитан на прием 170 пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания. В госпитале будут работать врачи и другой медперсонал Ваныкинской больницы, средний и младший медперсонал санатория.

Сейчас сотрудники завозят необходимое медоборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и инвентарь.

– По поручению Алексея Дюмина минздрав региона продолжает наращивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Завтра откроется инфекционный госпиталь на базе горбольницы №10. С 28 июня начнут прием пациентов госпитали на базе областной клинической больницы №2 и санатория «Слободка». Создан достаточный резерв коечного фонда, — сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.

На сегодня в регионе развернуто 1226 коек, в ближайшее время добавятся еще 514.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:50 −9
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