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Две тулячки награждены орденом Пирогова

Две тулячки награждены орденом Пирогова

А еще одна получила благодарность президента РФ.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марину Безбородову и замначальника Щекинского территориального отдела Управления Ольгу Потапову.

Кроме этого,  за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий благодарность Президента РФ объявлена заведующей филиалом «Тульский военно-исторический музей» Ирине Авдюшкиной. 

Напомним, ранее аналогичную награду получили 12 тульских медиков.

 

Сюжет: Коронавирус
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