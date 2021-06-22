Две тулячки награждены орденом Пирогова
А еще одна получила благодарность президента РФ.
За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марину Безбородову и замначальника Щекинского территориального отдела Управления Ольгу Потапову.
Кроме этого, за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий благодарность Президента РФ объявлена заведующей филиалом «Тульский военно-исторический музей» Ирине Авдюшкиной.
Напомним, ранее аналогичную награду получили 12 тульских медиков.
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