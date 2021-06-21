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Юных футболисток приглашают на бесплатные тренировки в Центральном парке

Юных футболисток приглашают на бесплатные тренировки в Центральном парке

Набирают девочек в возрасте от 5 до 8 лет.

Женская футбольная команда «Тула» приглашает юных спортсменок провести активно это лето. Футболисток ждут уникальные тренировки, позволяющие весело познакомиться с этим видом спорта через движение, игру и воображение.

Футбольный клуб набирает девочек от 5 до 8 лет. Тренировки бесплатные, будут проходить в Центральном парке Тулы.

Запись по телефону 8 (906)623−42−65.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 0
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