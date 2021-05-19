Президент наградил тульских врачей орденом Пирогова

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Инициатором награды стал Президент России Владимир Путин. В этом году 5 мая глава государства присвоил ее 12 медикам из Тульской области, работавшим в «красной зоне» коронавирусных госпиталей.

Девиз ордена Пирогова выбит на оборотной стороне награды: «Милосердие, долг, самоотверженность». Награду присуждают медработникам за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС и других подобных ситуациях, а также за заслуги в области практической медицины, в области медицинских наук, за особые личные заслуги в подготовке медкадров, в осуществлении благотворительной деятельности и т. д.

За большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены: врач Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого Виталий Головченко; заведующая отделением Тульской областной клинической больницы Вероника Рогульская, старшие медсестры Татьяна Демина и Юлия Савищева; заведующие отделениями Новомосковской городской клинической больницы Татьяна Макарова и Юлия Осипова, а также медицинская сестра Татьяна Пахомова; заведующая отделением Щекинской РБ Елена Пащенко; заведующая отделением Алексинской РБ №1 имени профессора В. Ф. Снегирева Екатерина Плоская; старшая медсестра городской больницы №11 Тулы Екатерина Попкова; врач Богородицкой ЦРБ Елена Рогова; медсестра Тульского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяна Соколова.

Каждый из награжденных уверен, что это не только его персональная награда, а общая заслуга всего коллектива.



Екатерина Попкова, старшая медицинская сестра городской больницы №11 Тулы:

«Меня переполняют радость и гордость за всё наше отделение. Первый «положительный» ковидный пациент к нам в отделение на ул. Братьев Жабровых поступил 15 марта прошлого, 2020 года. Конечно, было очень волнительно – новая инфекция, о которой еще не так много известно. Но коллектив не испугался, и хотя была возможность отказаться от работы в «красной зоне», все остались на своих местах.

Рабочий день у нас был насыщенный. Проще посчитать, сколько часов мы проводили дома, чем на рабочем месте. Работали практически без выходных, потому что если ты любишь свою работу, то будешь отдавать ей всего себя. У всех семьи, но родные с пониманием к этому относились. Мне было нелегко: воспитываю одна трех детей. За них переживала, потому что почти каждый день допоздна приходилось находиться на работе. Но я чувствовала их поддержку, и это придавало мне сил.

Кстати, наш коллектив в числе первых сделал прививки. В сентябре 2020 года в Тулу поступила первая партия, и мы записались на нее. Хорошо перенесли вакцину, у всех выработался иммунитет. Вообще работа в период пандемии сильно сплотила нас, поэтому хочу сказать спасибо всем и каждому!

Вероника Рогульская, заведующая отделением Тульской областной клинической больницы:

«Пришлось взять себя в руки, забыть о страхах, потому что наша задача – помогать людям. Пациенты были напуганы не меньше, поэтому помимо медикаментозной им приходилось оказывать и психологическую помощь. Пациенты поступали иногда семьями, их клали в разные палаты, они не виделись в период лечения, тревожились друг о друге, спрашивали. Особенно тяжело, когда, например, дочь лежит у нас, а в другом госпитале мать, у нее более тяжелое течение заболевания и она умирает. Это трагедия. Мы старались как могли поддерживать пациентов в столь трудный момент.

О себе же в тот период мы совершенно не думали. Рабочий день начинался рано, с 7-8 утра, уходить могли и в 2-3 ночи. Очень трудно было медсестрам, санитарочкам, они проводили рядом с пациентами больше всего времени, следили за чистотой. И это всё в защитных костюмах! К пациентам, которые на солнечной стороне лежат, заходишь, а они жалуются на то, что им жарко. А с тебя в это время пот ручьем течет, потому что ты в этом костюме… Приятно было, что многие пациенты относились с сочувствием к нашему труду.

Я рада, что удостоена столь высокой награды, но на самом деле это общее достижение всей нашей команды, всех, кто, несмотря ни на какие риски и трудности, трудился и помогал пациентам.

Виталий Головченко, врач Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого, по специальности ортопед:

На период активной фазы пандемии пришлось сменить профиль на инфекциониста. Виталий прошел обучение и отправился в самую горячую точку борьбы с инфекцией – в ковидный госпиталь.

«Если говорить честно, то в самом начале пугала неизвестность – инфекция была еще мало изучена. Постоянно поступала информация о новых случаях заболевания, и я на всякий случай еще недели за две до объявления пандемии собрал «тревожный чемоданчик» – если вдруг случится контакт с инфекцией и нельзя будет возвращаться домой. В десятых числах мая объявили, что наш госпиталь будет перепрофилирован в ковидный. Пациентов, которые у нас находились, перевели в другой филиал, а на базе нашего закипела круглосуточная работа. Мне поручили возглавить госпиталь. Переоборудование палат и других помещений велось и днем и ночью. 18 мая днем к нам поступил первый пациент.

Было страшно – непонятно, какова реальная контагиозность (заразность) этого вируса и как он аукнется, скажется на здоровье. Мы одевались в защитные костюмы, как космонавты, помогали друг другу. Основным нашим девизом было: «Контроль друг за другом и не умолчать, если заметил, что у кого-то порвался костюм». Май в том году был очень жарким, а в СИЗ было крайне тяжело работать. В них настолько жарко, вы просто не представляете! Но все стойко это выносили. Нам казалось, что если герметичность костюма будет нарушена, то, как у космонавтов, тут же воздух кончится и ты в нем так и останешься.

Пока ты в «красной зоне», никакой связи с внешним миром нет – все телефоны оставляли в чистой. Для родственников это тоже было сложно, они волновались за нас. Мы дома не жили с 18 мая. На следующий день был день рождения папы, через несколько дней – у жены, семейные праздники пришлось пропустить, потому что было важнее сохранить здоровье близких. Весь период работы в госпитале я жил в гостинице. Домой смог вернуться только в десятых числах июля – после его закрытия.

Вторая волна была сложнее в плане количества пациентов. Но в эмоциональном плане всё было куда спокойнее. Мы уже больше знали о ковиде и методах борьбы с ним.

В тот период мне очень не хватало занятий спортом. Я много лет занимаюсь хоккеем, играю в Ночной лиге в составе новомосковской команды, а тогда от тренировок пришлось отказаться.

Считаю, что ордена Пирогова достоин каждый сотрудник госпиталя. Это безусловная заслуга всего коллектива, и труд каждого сложно переоценить. Мы все стали одной большой командой, каждому члену которой хочется сказать слова благодарности!