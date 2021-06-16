В Болохово после капитального ремонта открылся Дом культуры

Решение отремонтировать Дом культуры в Болохово губернатор Тульской области Алексей Дюмин озвучил на встрече с жителями два года назад. Здание 1940 года постройки никогда прежде не видело капитального ремонта. Взрослые и дети очень просили обратить внимание на ДК. Это единственное место в городе, в котором занимаются творчеством дети и взрослые, здесь проходят все важные события и собрания.

Здание между тем находилось в плачевном состоянии – фасад, кровля, залы для занятий были не только эстетически непривлекательными, но и небезопасными.

Сейчас об этом уже не вспоминается. Обновленный ДК – это современный центр творчества: красивый, удобный и технически оснащенный.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов:

– Капитальный ремонт Дома культуры был начат в 2019 году. Отремонтированы фасад, кровля, внутренние помещения. Полностью заменены система отопления, водоснабжения, электроснабжения, окна. Приобретены световое и звуковое оборудование, новая мебель.

На открытие приехал лично губернатор Алексей Дюмин. Он осмотрел здание, пообщался с жителями Болохово и даже прокатился на самокате во время торжественного открытия ДК:

– Когда я только начинал работать, ко мне на телефон доверия поступил звонок от жительницы Болохово. Я с ней связался и услышал, что в этом городе много проблем. Она сказала: «К нам не приезжал никто из руководителей, да и вы, наверное, не приедете». Тогда я изменил свой график и поехал в Болохово. Было много нерешенных проблем. Но сейчас мы сделали уже многое, что преобразило город: отремонтирован Центральный парк, появились тротуарные дорожки, сделана центральная канализация на Привокзальной улице.

С 2013 года здесь была заморожена работа ФОКа, сейчас он отремонтирован. В общей сложности на развитие Болохово было направлено более 300 миллионов рублей. Сегодня мы открываем новый современный Дом культуры. Он не видел капитального ремонта 80 лет. Мы это исправили. Причем не только отремонтировали здание, но и обновили материально-техническую базу ДК. Приобрели звуковое и световое оборудование. Создали на базе ДК мини-технопарк, который поможет детям и молодёжи развиваться по различным инженерно-техническим направлениям. Пусть этот дом культуры надежно служит людям, пусть здесь всегда кипит творческая жизнь. Мы это сделали с вами, с активными и неравнодушными жителями Болохово. Я уверен, что он останется точкой притяжения для всех жителей и порадует новыми творческими успехами.

Алексей Дюмин поручил региональному министерству культуры совместно с руководством ДК проработать вопрос о том, как наиболее эффективно его использовать.





Директор Городского Дома культуры Виктория Киндикова:

– Сейчас на базе ДК работают 12 клубных формирований – 6 кружков и 6 клубов по интересам, в них занимаются более 200 человек. Пять из этих формирований – детские коллективы, которые участвуют во всех мероприятиях на базе Дома культуры, а также в городских и районных мероприятиях.

Особое место занимает танцевальный коллектив «Вдохновение», которым почти 40 лет руководит Валентина Воронцова. Уникальность коллектива в том, что помимо народного и эстрадного танца, большое внимание руководитель уделяет классической хореографии, что нехарактерно для маленьких провинциальных городков. «Вдохновение» ставит полноценные хореографические спектакли. Есть в коллективе и группа, где занимаются женщины в возрасте 40-50 лет. В 2017 году коллективу было присвоено звание «Народный». Кроме того, на базе Дома культуры создано новое клубное формирование для детей от 5 лет по правополушарному интуитивному рисованию.

Виктория Киндикова попросила у Алексея Дюмина помощи в приобретении новых компьютеров и стеллажей для библиотеки. Глава региона обещал, что просьба будет исполнена.



Губернатор также поручил министерству культуры приобрести книги для библиотеки, а министерству образования совместно руководством ДК - проработать вопрос приобретения необходимого оборудования для мини-технопарка.

Елена Ткачева:

– Мы рады, что сохранили это архитектурное здание. Теперь оно украшает наш город. Дом культуры стал еще одним этапом преображения Болохово. У нас обновился парк, улучшилась инфраструктура, появились хорошие дороги и тротуары. Эта работа заслуживает уважения.

Юлия Ярошенко:

– Я помню Дом культуры, когда он был обшарпанным и ветхим. В нем было очень холодно, а туалета вообще не существовало. Мы восемь лет говорили об этой проблеме, просили отремонтировать ДК. Наконец-то это случилось! Дом культуры не узнать. Спасибо, что просьбы родителей и детей услышали. Мы уже посмотрели, что получилось внутри здания, и приятно удивлены: залы и холл отремонтировали замечательно.

ДК важен для нас, он единственный в городе, здесь занимаются все дети и взрослые, здесь находятся наш музей и библиотека. Это центр города – и досуговый, и творческий. И сейчас он начинает новую жизнь.

Инна Бычкова:

– Я с детства ходила в ДК в танцевальный кружок, а потом устроилась сюда на работу. Мы очень ждали ремонта. Отопление, крыша, фасад – все требовало обновления. Мы так счастливы. Для многих жителей ДК – это второй дом. Дети проводят здесь много времени, а взрослые приходят сюда отдохнуть. Мы даже и не представляли, что будет такой дворец. Он не только красивый внешне, но и хорошо технически оборудован – свет, аппаратура, кулисы. Мы понимаем, что это такая ценность, которую нужно беречь многие годы.

Ольга Лупоносова:

– Нам все нравится! Дом культуры был в ужасном состоянии, сейчас – это современное здание, в котором можно полноценно заниматься. Дети очень рады, им все интересно. Да и у работников появились новые планы для развития. Хочется, чтобы в ДК ходило как можно больше пенсионеров. Теперь все условия позволяют им комфортно проводить здесь время.

Елена Ковалева:

– Впервые я пришла в ДК маленькой девочкой. С годами здание ветшало, а хотелось этой сказки, чтобы как в детстве приходить в Дом культуры, как на праздник. В последние годы было настолько плохо, что во время выступлений ставили тазики на сцену, потому что протекала крыша. А теперь здесь новая жизнь. С ремонтом открылись новые творческие перспективы: новые кружки, мастер-классы, мероприятия.