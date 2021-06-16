новости
новости
Регистрация
В Алексине пятый день ищут мужчину в женском пальто

В Алексине пятый день ищут мужчину в женском пальто

Сергей Аксёнов нуждается в медицинской помощи.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 39-летнего жителя Алексина Сергея Аксёнова, который ушёл из дома 11 июня и до сих пор не вернулся.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая. Одежда: чёрное женское болоньевое пальто, камуфляжные штаны.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)746-48-73 или 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:25 0
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшегопоисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавшихпропал мужчинапропал человек
Место
Тульская областьАлексин
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы появилось трёхмерное граффити
В центре Тулы появилось трёхмерное граффити
В Болохово после капитального ремонта открылся Дом культуры
В Болохово после капитального ремонта открылся Дом культуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.