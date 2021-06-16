В Алексине пятый день ищут мужчину в женском пальто
Сергей Аксёнов нуждается в медицинской помощи.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 39-летнего жителя Алексина Сергея Аксёнова, который ушёл из дома 11 июня и до сих пор не вернулся.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая. Одежда: чёрное женское болоньевое пальто, камуфляжные штаны.
Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)746-48-73 или 112.
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