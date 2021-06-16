В Алексине пятый день ищут мужчину в женском пальто

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 39-летнего жителя Алексина Сергея Аксёнова, который ушёл из дома 11 июня и до сих пор не вернулся.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая. Одежда: чёрное женское болоньевое пальто, камуфляжные штаны.