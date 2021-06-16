На трассе в Тульской области Kia протаранил трактор

15 июня в 7.05 на 124-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района 43-летний водитель автомобиля Kia Spectra, по предварительной информации, врезался в попутно двигавшийся трактор «Беларусь 82.1».

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель Kia и его 65-летний пассажир после оказания медицинской помощи были отпущены, а 61-летняя пассажирка госпитализирована.