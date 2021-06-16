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На трассе в Тульской области Kia протаранил трактор
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области Kia протаранил трактор

В ДТП пострадали три человека.

15 июня в 7.05 на 124-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района 43-летний водитель автомобиля Kia Spectra, по предварительной информации, врезался в попутно двигавшийся трактор «Беларусь 82.1».
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель Kia и его 65-летний пассажир после оказания медицинской помощи были отпущены, а 61-летняя пассажирка госпитализирована.
 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:05 +2
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