Статистика по COVID-19: за сутки у 70 туляков подтвержден коронавирус и 7 скончались
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За последние сутки коронавирус выявлен у 70 жителей Тульской области, 57 человек выздоровели, 7 – скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 41 057 жителей региона, 38 429 из них вылечились от вируса, 2127 пациентов скончались.
За сутки ситуация в России следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.
вчера, в 22:42, 158 10929 -43
вчера, в 20:35, 47 2391 -14
вчера, в 15:50, 86 6154 -12
вчера, в 15:46, 28 2570 -6
Другие статьи по темам
Место