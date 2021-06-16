Статистика по COVID-19: за сутки у 70 туляков подтвержден коронавирус и 7 скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки коронавирус выявлен у 70 жителей Тульской области, 57 человек выздоровели, 7 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 41 057 жителей региона, 38 429 из них вылечились от вируса, 2127 пациентов скончались.

За сутки ситуация в России следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.