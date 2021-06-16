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В Тульской области разыскивают 34-летнего мужчину

В Тульской области разыскивают 34-летнего мужчину

Местонахождение Андрея Емельянова неизвестно с 6 июня 2021 года.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают Андрея Евгеньевича Емельянова из села Кадное Каменского района Тульской области.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, русые короткие волосы.

Был одет: предположительно чёрный свитер с белыми полосками, чёрные штаны, чёрные сланцы.

Особые приметы: шрам на подбородке.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (967) 660-88-82 или 112.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:25 +2
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Тульская областьКаменский район
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