В Тульской области разыскивают 34-летнего мужчину

Местонахождение Андрея Емельянова неизвестно с 6 июня 2021 года.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают Андрея Евгеньевича Емельянова из села Кадное Каменского района Тульской области.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, русые короткие волосы.

Был одет: предположительно чёрный свитер с белыми полосками, чёрные штаны, чёрные сланцы.



Особые приметы: шрам на подбородке.