В Тульской области разыскивают 34-летнего мужчину
Местонахождение Андрея Емельянова неизвестно с 6 июня 2021 года.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают Андрея Евгеньевича Емельянова из села Кадное Каменского района Тульской области.
Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, русые короткие волосы.
Был одет: предположительно чёрный свитер с белыми полосками, чёрные штаны, чёрные сланцы.
Особые приметы: шрам на подбородке.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52, 8 (967) 660-88-82или 112.
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