В южной части Тулы отключат водоснабжение: жителям раздадут питьевую и техническую воду

Ранее Myslo сообщал, что 17 июня с 8.00 до 8.00 18 июня сотрудники «Тулагорводоканала» проведут плановые работы на Окском водозаборе. В связи с этим в южной части Тулы ожидаются перебои с водой.

Так, пониженное давление будет

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,

деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды по графику. Туляков просят заранее запастись водой.

Адреса выдачи воды:

пр. Ленина, д. 111 — с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00,

пр. Ленина, д. 135 — с 12.00 до 14.00, с 18.00 до 20.00,

Городской пер., д. 33-а — с 14.00 до 16.00, с 20.00 до 22.00,

пр. Ленина, д. 126 (площадка перед детским садом «ЦО № 28») — с 10.00 до 22.00,

пос. Рассвет, д. 35 (торговый центр) — с 10.00 до 22.00,

пос. Иншинский, д. 39 (котельная) — с 10.00 до 22.00.

Также будет обеспечен подвоз воды в детские и медицинские учреждения силами МУ «ЦГЗСР г. Тулы».