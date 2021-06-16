Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией и постирали российский флаг

Еноты Веста и Ерошка из Тульского экзотариума предсказали поражение сборной России в матче с Финляндией. Пушистые зверьки уверены, что национальная команда проиграет финнам.

Напомним, специально к Евро-2020 Myslo с экзотариумом в рамках совместного проекта решили поддержать забавную футбольную традицию — когда исход матчей предсказывают животные. Первыми нашими «оракулами» стали лемуры и сурки. Отметим, что большое семейство лемуров не ошиблось, поставив на победу Бельгии в матче с Россией.

Для второго прогноза попросить Луи, Узбагоина, Сулеймана, Сабрину, Милену и Луизу не удалось — животные сейчас решают… семейные вопросы. Поэтому мы отправились к их соседям по экзотариуму — енотам.

Принцип был тот же. В две миски мы установили флаги нужных нам стран и положили одинаковое количество виноградин, бананов, яблок и абрикосов. Решили так: какая тарелка быстрее опустеет, та команда и победит.

Ерошка и Веста практически не притронулись к миске с флагом России. Съев лакомства из «финской тарелки», девочка-енот решила постирать российский триколор.

Друзья, а вы как думаете, кто победит в матче? Делитесь мнениями в комментариях.