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Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией и постирали российский флаг

Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией и постирали российский флаг

Окажутся ли они правы?

Еноты Веста и Ерошка из Тульского экзотариума предсказали поражение сборной России в матче с Финляндией. Пушистые зверьки уверены, что национальная команда проиграет финнам.

Напомним, специально к Евро-2020 Myslo с экзотариумом в рамках совместного проекта решили поддержать забавную футбольную традицию — когда исход матчей предсказывают животные. Первыми нашими «оракулами» стали лемуры и сурки. Отметим, что большое семейство лемуров не ошиблось, поставив на победу Бельгии в матче с Россией.

Для второго прогноза попросить Луи, Узбагоина, Сулеймана, Сабрину, Милену и Луизу не удалось — животные сейчас решают… семейные вопросы. Поэтому мы отправились к их соседям по экзотариуму — енотам.

Принцип был тот же. В две миски мы установили флаги нужных нам стран и положили одинаковое количество виноградин, бананов, яблок и абрикосов. Решили так: какая тарелка быстрее опустеет, та команда и победит.

Ерошка и Веста практически не притронулись к миске с флагом России. Съев лакомства из «финской тарелки», девочка-енот решила постирать российский триколор.

 

Друзья, а вы как думаете, кто победит в матче? Делитесь мнениями в комментариях.

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Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 5
Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 6
Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 7
Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 8
Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 9
Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 10
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Еноты предсказали победу Финляндии в матче с Россией, Фото: 12
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