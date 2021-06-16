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В Донском во дворе после ликвидации провала в жилом дворе появился непонятный арт-объект

В Донском во дворе после ликвидации провала в жилом дворе появился непонятный арт-объект

Житель Донского: «35 лет назад технологии позволяли сделать нормальную дорогу, а сейчас – нет?»

Во дворе дома №7 по ул. 328-й стрелковой дивизии в Донском в этом году начался ремонт – меняют асфальтовое покрытие. Однако при составлении проекта не стали учитывать один «небольшой» нюанс – аварийный люк теплосетей. 

– Люк находится на проезжей части двора. В плите над ним уже давно была трещина. Я говорил об этом, но никто не стал меня слушать, – рассказывает старший по дому Фарит. 

И вот полторы недели назад этот нюанс дал о себе знать: под КамАЗом, который привез на строительный объект щебенку, плита лопнула. Грузовик провалился колесами в коллектор. 

Машину достали, коллектор почистили от скопившегося за десятилетия мусора, снова закрыли его плитой, а сверху водрузили странную круглую конструкцию. Получился своеобразный арт-объект из бордюров, засыпанный щебнем.

– Завершенная это конструкция или нет – пока непонятно. Как и то, почему нельзя была оставить нормальную дорогу. Рабочие, делавшие все это, пояснили: там проходят теплосети и ездить по плите над ними нельзя. То есть 35 лет назад, в 1986 году, когда сдавался дом, были технологии, позволяющие создать прочную плиту, которая способна выдержать автомобили. А теперь таких технологий нет? Эта конструкция потенциально опасна: серые бордюры на неосвещенном участке дороги могут стать причиной аварии, – пояснил Фарит.

Жители двора намерены обратиться в администрацию города, чтобы она помогла избавить двор от неказистого и опасного арт-объекта.

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В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 1
В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 2
В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 3
В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 4
В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 5
В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 6
В Донском во дворе после ликвидации провала появился непонятный арт-объект, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:36 +5
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Место
Тульская областьДонской
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