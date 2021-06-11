Евро-2020: тульские лемуры предсказали победу Бельгии в матче с Россией

В преддверии старта Евро-2020 Myslo совместно с Тульским экзотариумом решил снова поддержать забавную футбольную традицию — когда исход матчей предсказывают животные. Напомним, во время чемпионата мира-2018 нашим «оракулом» была крольчиха Маруся.

В этот раз за «экспертным мнением» мы обратились к суркам Серёже и Наташе, а также к большому семейству лемуров.

Парочка байбаков обитает в старом здании экзотариума. Они, кстати, ежегодно предсказывают наступление весны и редко ошибаются. Мы поставили перед вольером сурков миски с любимыми лакомствами и расположили рядом флаги Бельгии и России.

Наташа и Серёжа долго не решались сделать выбор, принюхиваясь то к одной миске, то к другой. А затем практически одновременно подошли к двум посудинам.

Мы предположили, что таким образом сурки предсказали в матче ничью.

С тем же вопросом — кто станет победителем в матче России с Бельгией — мы отправились в новый экзотариум в Центральный парк. Наши предсказатели — большое семейство лемуров. Шесть озорных и пушистых зверьков — Луи, Узбагоин, Сулейман, Сабрина, Милена и Луиза — с любопытством изучали своих гостей, то есть нас.

С лемурами мы немного поменяли процесс предсказания. В две миски мы установили флаги нужных нам стран и положили одинаковое количество виноградин и бананов. Решили так: какая тарелка быстрее опустеет, та команда и победит.

Лемуры без колебаний решили, что победа в матче достанется Бельгии.

Немного не патриотично, но, как говорится, без обид.)

Друзья, а вы как думаете, кто победит в матче? И вообще, кто станет победителем Евро? Делитесь мнениями в комментариях.