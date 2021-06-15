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В Тульской области обнаружены новые мутировавшие штаммы COVID

В Тульской области обнаружены новые мутировавшие штаммы COVID

Роспотребнадзор подчеркивает: российские вакцины от коронавируса эффективны и против британского, индийского и южноафриканского вирусов.

В Тульской области на минувшей неделе зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ на 10%, что абсолютно не характерно для летнего сезона. Об этом на оперативной совещании правительства Тульской области сообщил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев.

- За неделю зафиксировано 414 случаев коронавируса, что на 11% выше предыдущей недели. При этом в организованных коллективах — на предприятиях ситуация стабильна.

Продолжают фиксироваться случаи завоза инфекции с курортов — за неделю их было выявлено четыре.

- В области зафиксирована циркуляция мутировавших штаммов — британского, южноафриканского и индийского. Она незначительная, но присутствует. Эти термины мы употребляем не для того, чтобы кого-то напугать. А чтобы подтвердить, что все три вышедшие в оборот российские вакцины эффективны против в том числе и в отношении мутировавших видом вне зависимости от того, как они называются, — добавили Александр Ломовцев.

Он подчеркнул, что при возвращении к ограничениям и рекомендациям,

единственным средством борьбы с инфекцией коронавируса является вакцинация.

Роспотребнадзор продолжает проверки. На минувшей неделе в рабочие дни проведено 86 контрольных мероприятий. По итогу было возбуждено 13 дел об административном правонарушении. В том числе 5 — на приостановление деятельности.

Кроме этого в праздники было проведено еще 64 проверки, 19 из которых окончились возбуждением административных дел, в том числе шесть о приостановлении деятельности (из них 3 — торговые центры: два в Туле и один в Ефремове).

Сюжет: Коронавирус
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