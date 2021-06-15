С 16 июня в Туле улица Буденного станет односторонней

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом заявила администрация города.

С 16 июня в Туле на ул. Буденного движение будет организовано в следующем порядке:

участок ул. Буденного от ул. Колетвинова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение);

участок ул. Буденного от ул. Некрасова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение).

В администрации Тулы пояснили, что данные меры необходимы для ликвидации потенциально аварийно-опасных участков и обеспечения надлежащей пропускной способности.