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С 16 июня в Туле улица Буденного станет односторонней
Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 16 июня в Туле улица Буденного станет односторонней

Об этом заявила администрация города.

С 16 июня в Туле на ул. Буденного движение будет организовано в следующем порядке:

  • участок ул. Буденного от ул. Колетвинова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение);
  • участок ул. Буденного от ул. Некрасова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение).

В администрации Тулы пояснили, что данные меры необходимы для ликвидации потенциально аварийно-опасных участков и обеспечения надлежащей пропускной способности.

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