Фото пресс-службы администрации Тулы.
С 16 июня в Туле улица Буденного станет односторонней
Об этом заявила администрация города.
С 16 июня в Туле на ул. Буденного движение будет организовано в следующем порядке:
- участок ул. Буденного от ул. Колетвинова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение);
- участок ул. Буденного от ул. Некрасова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение).
В администрации Тулы пояснили, что данные меры необходимы для ликвидации потенциально аварийно-опасных участков и обеспечения надлежащей пропускной способности.
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