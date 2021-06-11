В Туле 12 июня общественный транспорт изменит схему движения

Это связано с велозаездом, который состоится в центре города.

В рамках празднования Дня России 12 июня по улицам города Тулы пройдет велосипедный заезд. Он стартует в 10.00 из ЦПКиО им. П. П. Белоусова . Финишируют велосипедисты на Казанской набережной. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:

С 00.00 до 11.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от ул. Вересаева до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до Красноармейского проспекта, по ул. Федора Смирнова на участке от Красноармейского проспекта до ул. Мосина, по ул. Мосина. С 9.00 до 11.00 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от ул. Вересаева до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до Красноармейского проспекта, по ул. Федора Смирнова на участке от Красноармейского проспекта до ул. Мосина, по ул. Мосина.

Кроме того, в центре Тулы ограничат движение на время проведения фестиваля «Автострада».

На период действия ограничений движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

муниципальные автобусы

№ Наименование маршрута Схема движения 11 Завод РТИ — пос. Октябрьский ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная 12 Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе 40 Завод РТИ — д. Бежка ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе 38 пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

Коммерческие маршрутки

№ Название маршрута Схема движения 54 пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая 55 Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново) ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова 58 Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

троллейбусы