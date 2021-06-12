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«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля
Фоторепортаж: Зинаида Набиева

«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля

Посмотреть на автомобили пришло очень много туляков и гостей города. Было интересно, весело и шумно!

12 июня в Тульском кремле и на площади Ленина прошел ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада». Его проводят с 2004 года и за это время он стал широко известен автомобилистам далеко за пределами Тулы. Ведь событие объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!
 
 
На главной площади города традиционно расположились современные авто, а также была организована площадка для показательных выступлений. На территории кремля можно было полюбоваться на раритетные машины.
 
 
В этом году посмотреть на шикарные, с любовью подготовленные к фестивалю автомобили, оценить мощь сотрясающих воздух и землю децибел автозвука, а также сфотографироваться на фоне раритетных, или ультрасовременных тюнингованных машин пришло очень много туляков и гостей города. Было интересно, весело и шумно!
 
Житель Смоленска Андрей Толстых приехал на автостраду на «Москвиче-401», 1955 года выпуска. Раньше машина принадлежала его деду по двоюродной сестре, который работал водителем, а во время ВОВ перевозил через Ладогу продукты и боеприпасы в блокадный Санкт-Петербург. Через 10 лет после войны дел накопил денег и купил этот народный автомобиль.
 
 

Андрей Толстых

— До этого я приезжал на «Автостраду» на «ГАЗ-21», а на «Москвиче» здесь в первый раз. Часть пути своим ходом шли, часть на эвакуаторе, и «техничка» рядом всегда была. Но, 100 км для этой машины и сейчас не предел. Конечно же мы приводили его в должный внешний вид, который сейчас стараемся поддерживать. Года три назад вложил в него около 500 тысяч, не считая работы. Сюда приехал с супругой Ириной — она мой большой единомышленник, любитель ретро, меня всегда поддерживает и везде со мной.
 
Юрий Усенко участвует в «Автостраде» уже много лет. В его машине 12 колонок, которые выдают: по одному формату 127 децибел, а по другому 115 — это зависит от методики измерения. Это громко - если включить на максимум во дворе многоэтажки, то слышно будет не только во всех квартирах, но и в соседних домах!
 
Юрий Усенко.
 
— Сейчас я действующий чемпион России (по автозвуку),  рассказал Юрий. В обычной жизни включаю действительно громко, когда еду с работы и с хорошим настроением. Люди по-разному реагируют — кто-то танцует, кто-то у виска крутит. Иногда даже сотрудники ГИБДД останавливают и просят дать послушать, как звучит музыка в моем автомобиле!
 
Александр Скалозубов приехал на фестиваль на милицейской «копейке».
 
— Мне нравится, как выглядит милицейская «копейка», — поделился Александр. — Она выделяется из толпы, поэтому и купил ее у предыдущего хозяина — он из Башкирии. На «Автостраде» первый раз — друзья пригласили, они тоже здесь. Ехал сюда на этом автомобиле своим ходом. Хорошее мероприятие, мне нравится!
 
Иван Кащенко служит в МЧС. Он приехал на пожарном автомобиле.
 
— Всего у меня четыре ретро-автомобиля, — рассказал Иван. — Эта пожарная машина сделана из обычной «гражданской». Таких уже нет и мне захотелось, чтобы она была. Я думаю, что, если она не одна такая, то одна из считанных единиц — восстановлена аутентично, с оборудованием 60-х годов. На работы ушел примерно год.
 
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«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 1
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 2
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 3
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 4
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 5
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 6
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 7
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 8
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 9
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 10
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 11
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 12
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 13
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 14
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 15
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 16
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 17
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 18
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 19
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 20
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 21
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 22
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 23
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 24
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 25
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 26
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 27
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 28
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 29
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 30
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 31
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 32
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 33
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 34
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 35
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 36
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 37
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 38
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 39
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 40
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 41
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 42
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 43
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 44
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 45
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 46
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 47
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 48
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 49
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 50
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 51
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 52
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 53
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 54
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 55
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 56
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 57
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 58
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 59
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 60
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 61
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 62
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 63
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 64
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 65
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 66
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 67
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 68
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 69
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 70
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 71
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 72
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 73
«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля, Фото: 74
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 20:28 +5
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