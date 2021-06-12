«Автострада-2021»: большой фоторепортаж с фестиваля

Фоторепортаж: Зинаида Набиева

Посмотреть на автомобили пришло очень много туляков и гостей города. Было интересно, весело и шумно!

12 июня в Тульском кремле и на площади Ленина прошел ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада». Его проводят с 2004 года и за это время он стал широко известен автомобилистам далеко за пределами Тулы. Ведь событие объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!

На главной площади города традиционно расположились современные авто, а также была организована площадка для показательных выступлений. На территории кремля можно было полюбоваться на раритетные машины.

В этом году посмотреть на шикарные, с любовью подготовленные к фестивалю автомобили, оценить мощь сотрясающих воздух и землю децибел автозвука, а также сфотографироваться на фоне раритетных, или ультрасовременных тюнингованных машин пришло очень много туляков и гостей города. Было интересно, весело и шумно!

Житель Смоленска Андрей Толстых приехал на автостраду на «Москвиче-401», 1955 года выпуска. Раньше машина принадлежала его деду по двоюродной сестре, который работал водителем, а во время ВОВ перевозил через Ладогу продукты и боеприпасы в блокадный Санкт-Петербург. Через 10 лет после войны дел накопил денег и купил этот народный автомобиль.

Андрей Толстых — До этого я приезжал на «Автостраду» на «ГАЗ-21», а на «Москвиче» здесь в первый раз. Часть пути своим ходом шли, часть на эвакуаторе, и «техничка» рядом всегда была. Но, 100 км для этой машины и сейчас не предел. Конечно же мы приводили его в должный внешний вид, который сейчас стараемся поддерживать. Года три назад вложил в него около 500 тысяч, не считая работы. Сюда приехал с супругой Ириной — она мой большой единомышленник, любитель ретро, меня всегда поддерживает и везде со мной.

Юрий Усенко участвует в «Автостраде» уже много лет. В его машине 12 колонок, которые выдают: по одному формату 127 децибел, а по другому 115 — это зависит от методики измерения. Это громко - если включить на максимум во дворе многоэтажки, то слышно будет не только во всех квартирах, но и в соседних домах!

Юрий Усенко.

— Сейчас я действующий чемпион России (по автозвуку), — рассказал Юрий. —В обычной жизни включаю действительно громко, когда еду с работы и с хорошим настроением. Люди по-разному реагируют — кто-то танцует, кто-то у виска крутит. Иногда даже сотрудники ГИБДД останавливают и просят дать послушать, как звучит музыка в моем автомобиле!

Александр Скалозубов приехал на фестиваль на милицейской «копейке».

— Мне нравится, как выглядит милицейская «копейка», — поделился Александр. — Она выделяется из толпы, поэтому и купил ее у предыдущего хозяина — он из Башкирии. На «Автостраде» первый раз — друзья пригласили, они тоже здесь. Ехал сюда на этом автомобиле своим ходом. Хорошее мероприятие, мне нравится!

Иван Кащенко служит в МЧС. Он приехал на пожарном автомобиле.

— Всего у меня четыре ретро-автомобиля, — рассказал Иван. — Эта пожарная машина сделана из обычной «гражданской». Таких уже нет и мне захотелось, чтобы она была. Я думаю, что, если она не одна такая, то одна из считанных единиц — восстановлена аутентично, с оборудованием 60-х годов. На работы ушел примерно год.