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Как отметили День России на Куликовом поле

Как отметили День России на Куликовом поле

Призывники Куликова поля получили напутствия на служение Отчизне на Первом ратном поле страны, а самыми сильными богатырями 2021 года стали туляки.

Дважды в год с Куликова поля провожают лучших призывников в ряды Российской армии. Весенний призыв собрал ребят из районов Тульской области, ближайших к памятному месту. Также приехали новобранцы из Данкова Липецкой области, территория которой входит в большое понятие Куликова поля.

Призывников и их близких на Красном холме встречал фольклорный ансамбль «Услада», который возродил старинные обычаи донских казаков. Торжественную церемонию для парней провела руководитель коллектива Марина Федосеева. Они разделили каравай и умылись святой водой из общей братины, повязали георгиевские ленточки на молодую березку, которую позже посадили на Куликовом поле. Напутствия на доблестную службу России звучали в казачьих песнях и из уст родителей. Ребята посетили службу в храме Сергия Радонежского и концерт мужского ансамбля «Куликово поле». Перед поездкой в Музей Куликовской битвы вместе с ратниками парни отправились на Дружинный поклон к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом развернулись несколько музыкальных площадок. Вместе с ансамблями «Услада» и «Куликово поле» Тульской областной филармонии выступал Оркестр русских народных инструментов «Тула». Зрители услышали песни разных регионов России, поучаствовали в летних обрядах наших предков. Звучали 12 июня русские романсы, произведения отечественных композиторов, музыка из кинофильмов, популярные произведения зарубежных авторов. Приехали на Куликово поле и артисты в погонах — ансамбль Культурного центра УМВД России по Тульской области. Музыканты исполнили патриотические песни и популярные инструментальные композиции.

Главный действом в этот день стали соревнования силового экстрима «Русь богатырская». В этом году состязались спортсмены из Тулы, Новомосковска, Москвы и Донецка. Мастера спорта международного класса, мужчины и женщины стали участниками различных испытаний. Мужчины метали 20-килограммовую гирю на пятиметровую высоту, бежали богатырскую эстафету со 130-килограммовыми пушками, метали пудовую гирю в несколько подходов, вращали силовую карусель с живыми утяжелителями — девушками с трибун. Женщины буксировали колесо и бежали эстафету с легкими гирями. В финале соревнований они перетягивали канат вместе со всей командой. Лучшими в итоге стали туляки.

Испытали свою силу и зрители. Поднимали раритетную гирю 1847 — царскую двухпудовку, а также пытались вслед за участниками силового шоу рвать справочники.

В этот день туристы смогли не только посетить музей и услышать о Куликовской битве. В «Богатырском стане» можно было научиться метать копья, стрелять из лука, познакомиться с устройством юрты и разыграть Мамаево сражение. Реконструкторы научили и взрослых, и детей набивному рисунку по ткани.

Сюжет: День России - 2021
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