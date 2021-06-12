Фоторепортаж: Зинаида Набиева
В Туле прошел первый МотоКарнавал: большой фоторепортаж
Принцессы, Человек-Ложка, викинги, драконы, Буратино с Пьеро и другие персонажи прокатились по городу на ревущих стальных конях.
В День России, в рамках ежегодного фестиваля «Автострада» в Туле впервые прошел МотоКарнавал «Жамки». Поучаствовать в нем приехали люди из разных регионов: Тулы, Москвы, Питера, Смоленска, Улан-Удэ и других уголков России.
Кроме того, был объявлен конкурс на лучший карнавальный костюм. Победителем стал Человек-Ложка, после чего мотоциклисты проехали организованной костюмированной колонной от площади Ленина до площади Победы.
Александр «Чукча» Уткин, организатор и участник МотоКарнавала:
Александр «Чукча» Уткин
- Много лет назад мы поехали из Тулы в Санкт-Петербург на карнавал, и потом каждый год туда катались. А сейчас решили, что Питер далеко — проще в Туле сделать. Брутальные байкеры уже надоели, хотелось чего-то стебного, классного, веселого, чтобы поднять настроение людям и себе, добавить некоторую изюминку в Тулу. Ведь приятно, когда к тебе приезжают друзья из разных городов и говорят «В Туле круто, классно, красиво!»
Организаторы первого тульского МотоКарнавала надеются, что мероприятие понравилось тулякам и и займет свое достойное место в ежегодном календаре событий!
Олег Капкаев
- Я тоже из Санкт-Петербурга, но приехал на другом мотоцикле. В сказке было, что нужно закопать золотые и вырастить золотое дерево. Вот этим мы здесь и занимаемся. Детям очень нравится! Мальвина тоже тут, где-то ходит по «Автостраде»!
Александр Новиков, участник МотоКарнавала:
Александр Новиков
- Приехал из Санкт-Петербурга, участвую первый раз. Вы же помните ту самую сказку где был «Золотой ключик», который открывает все и всем? Вот поэтому и приехали!
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