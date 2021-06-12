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В Туле прошел первый МотоКарнавал: большой фоторепортаж
Фоторепортаж: Зинаида Набиева

В Туле прошел первый МотоКарнавал: большой фоторепортаж

Принцессы, Человек-Ложка, викинги, драконы, Буратино с Пьеро и другие персонажи прокатились по городу на ревущих стальных конях.

В День России, в рамках ежегодного фестиваля «Автострада» в Туле впервые прошел МотоКарнавал «Жамки». Поучаствовать в нем приехали люди из разных регионов: Тулы, Москвы, Питера, Смоленска, Улан-Удэ и других уголков России.
 

 
Кроме того, был объявлен конкурс на лучший карнавальный костюм. Победителем стал Человек-Ложка, после чего мотоциклисты проехали организованной костюмированной колонной от площади Ленина до площади Победы.
 
Александр «Чукча» Уткин, организатор и участник МотоКарнавала:
 

Александр «Чукча» Уткин

- Много лет назад мы поехали из Тулы в Санкт-Петербург на карнавал, и потом каждый год туда катались. А сейчас решили, что Питер далеко — проще в Туле сделать. Брутальные байкеры уже надоели, хотелось чего-то стебного, классного, веселого, чтобы поднять настроение людям и себе, добавить некоторую изюминку в Тулу. Ведь приятно, когда к тебе приезжают друзья из разных городов и говорят «В Туле круто, классно, красиво!»
 
Организаторы первого тульского МотоКарнавала надеются, что мероприятие понравилось тулякам и и займет свое достойное место в ежегодном календаре событий!
 

Олег Капкаев

- Я тоже из Санкт-Петербурга, но приехал на другом мотоцикле. В сказке было, что нужно закопать золотые и вырастить золотое дерево. Вот этим мы здесь и занимаемся. Детям очень нравится! Мальвина тоже тут, где-то ходит по «Автостраде»!
 
 

Александр Новиков, участник МотоКарнавала:

Александр Новиков

- Приехал из Санкт-Петербурга, участвую первый раз. Вы же помните ту самую сказку где был «Золотой ключик», который открывает все и всем? Вот поэтому и приехали!

 

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В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 1
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 2
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 3
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 4
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 5
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 6
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 7
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 8
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 9
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 10
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 11
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 12
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 13
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 14
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 15
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 16
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 17
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 18
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 19
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 20
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 21
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 22
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 23
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 24
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 25
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 26
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 27
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 28
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 29
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 30
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 31
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 32
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 33
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 34
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 35
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 36
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 37
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 38
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 39
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 40
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 41
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 42
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 43
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 44
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 45
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 46
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 47
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 48
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 49
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 50
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 51
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 52
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 53
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 54
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 55
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 56
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 57
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 58
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 59
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 60
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 61
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 62
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 63
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 64
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 65
В Туле прошел первый МотоКарнавал, Фото: 66
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:40 +2
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