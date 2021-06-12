В Туле прошел большой велопарад

Этого заезда ждали сотни любителей велосипедной езды как глотка свежего воздуха.

Велосипедисты стартовали от центральной сцены ЦПКиО. В мероприятии приняли участие несколько сотен туляков всех возрастов.

Велоактивист Денис Ворошнин:

Перед стартом участники устроили символический велохоровод вокруг центрального фонтана парка.

Финишировали велосипедисты на Казанской набережной.

Виталий о велопараде:

Многие туляки приехали на мероприятие всей семьей:

Игорь Щербаков, ответственный секретарь Штаба по развитию Тульской области, убежден, что совсем скоро Тула вернет себе славу велосипедной столицы России: