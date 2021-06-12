В Туле прошел большой велопарад
Этого заезда ждали сотни любителей велосипедной езды как глотка свежего воздуха.
Велосипедисты стартовали от центральной сцены ЦПКиО. В мероприятии приняли участие несколько сотен туляков всех возрастов.
Велоактивист Денис Ворошнин:
Перед стартом участники устроили символический велохоровод вокруг центрального фонтана парка.
Финишировали велосипедисты на Казанской набережной.
Виталий о велопараде:
Многие туляки приехали на мероприятие всей семьей:
Игорь Щербаков, ответственный секретарь Штаба по развитию Тульской области, убежден, что совсем скоро Тула вернет себе славу велосипедной столицы России:
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