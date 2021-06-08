В День России в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

1. Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

В субботу, 12 июня, на территории Тульского кремля пройдет ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада». Для обеспечения безопасности движения будет введен ряд ограничений.

сегодня, в 12:40,

сегодня, в 12:40, 48 1331 -5

сегодня, в 14:00,

сегодня, в 14:00, 38 2676 -2