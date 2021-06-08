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В День России в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

В День России в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В субботу, 12 июня, на территории Тульского кремля пройдет ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада». Для обеспечения безопасности движения будет введен ряд ограничений.

1. Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 00.00 до 18.00 по ул. Менделеевской, на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Фридриха Энгельса, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, на парковочном пространстве вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской),
  • с 00.00 до 14.00 в пос. Ленинском по ул. Ленина, на участке от ул. Центральной до ул. Пушкина и по ул. Первомайской, на участке от дома № 78 до ул. Ленина.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 7.00 до 18.00 по ул. Менделеевской, на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Фридриха Энгельса, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади,
  • с 11.00 до 14.00 в пос. Ленинском по ул. Ленина, на участке от ул. Центральной до ул. Пушкина и по ул. Первомайской, на участке от дома 78 до ул. Ленина, в пос. Плеханово по ул. Пионерской, на участке от ул. Ленина до ул. Гайдара.
Сюжет: День России - 2021
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