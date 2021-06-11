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Полиция выявила нарушения рядом с детским лагерем в Хомяково
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Полиция выявила нарушения рядом с детским лагерем в Хомяково

Для обеспечения безопасности детей там запретили остановку транспортных средств.

В рамках проведения проверки детских загородных оздоровительных лагерей тульские полицейские выявили ряд недостатков в организации обеспечения безопасности дорожного движения рядом с лагерем «Орлёнок» на Хомяковском шоссе.

Было предложено ограничить остановку и стоянку машин около въездных ворот лагеря. Этот вопрос взял на личный контроль начальник регионального УМВД Сергей Галкин. Спустя несколько дней на этом участке сотрудниками администрации Тулы были установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

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