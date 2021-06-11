В Мясново канализация размыла улицу и затопила дома. Водоканал три недели не может справиться с аварией

На Верхней Краснослободской улице продолжаются потоп и обвалы. На месте работает водоканал, но лучше не становится.

На улице Верхняя Краснослободская продолжается локальный апокалипсис. О проблемах с канализацией здесь стало известно еще 22 мая, когда на улице обвалилась часть дорожного полотна. Сотрудники Тулагорводоканала залатали трубу и начали засыпать котлован песком и щебнем. 8 июня чуть дальше по улице появился новый провал: яма едва не «съела» внедорожник.

Спустя день, 9 июня, водоканал на своем сайте объявил о коммунальной аварии на самотечном канализационном коллекторе. Из-за этого по ряду адресов отключили воду. И ее до сих пор нет.

Местные жители говорят, что канализация которые сутки заливает дома и огороды. Улица перекрыта — на ней три огромных котлована. В этом убедился и наш корреспондент, побывав на месте событий.

Местная жительница Надежда Анатольевна Сальникова рассказывает:

Надежда Сальникова Потоп начался во вторник, около 12 часов. Я была на огороде, услышала шум, выбежала: из колодца фонтанировала канализация, фонтан высотой 30−40 см. Мы вырыли канаву, чтобы поток хотя бы частично шел мимо дома. Но потекло все равно в огород, затопило все подвалы. Через двое суток у нас рухнула стена в подвале. Мы с дочерью не спали: вода прибывала бесконечно. У нас есть два своих насоса — подключали их. Один вышел из строя, пришлось купить новый. Наш подвал весь заполнен водой, и не только нижний, но и верхний. Мы боялись, что вода доберется до жилых комнат. Водоканал очень вяло работает.

- Совпало, к сожалению, с тем, что к нам приехали менять электрический столб: когда начало фонтанировать, мы не могли включить насосы, потому что не было электричества. Спасибо, электрики постарались подключить все быстрее, работали сверхурочно, сделали нам свет и мы смогли включить насосы, чтобы откачивать воду из подвалов.

Ранее местные жители на месте записали открытое обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.