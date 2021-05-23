Яма размером с ГАзель: сотрудники Тулагорводоканала приступили к ликвидации аварии

Работы по ликвидации провала на ул. Верхняя Краснослободская в Туле начались утром. По словам местных жителей, на данный момент сотрудники «Тулагорводоканала» пытаются откачать нечистоты, которыми заполнена яма почти до краев. Дорога рядом с домом № 66 перекрыта.

Напомним, провал образовался накануне примерно в 16:00 — 17:00. Сначала яма напротив дома № 66 была в ширину около полутора метров и длиной около трех. В последующие несколько часов грунт обваливался несколько раз, и к 21:00 яма стала такой, что в нее полностью могла бы поместиться грузовая ГАЗель.