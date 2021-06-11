В Тульской области выросло число подтвержденных случаев ковида

Как и по России в целом.

В Тульской области за сутки подтвердились 58 случаев коронавируса, 49 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 730 жителей региона, 38 156 вылечились, 2097 умерли.

За последние сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Москве.