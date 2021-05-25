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В тульском Мясново найден пизанский столб

В тульском Мясново найден пизанский столб

Жители опасаются: электроопора может рухнуть в любой момент.

Жители улицы Верхняя Краснослободская заметили, что напротив дома № 60 фонарный столб в буквальном смысле «дышит на ладан». Огромная трещина по всей длине, столб наклонился: это хорошо видно на фото.

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В тульском Мясново найден пизанский столб-развалюха, Фото: 1
В тульском Мясново найден пизанский столб-развалюха, Фото: 2
В тульском Мясново найден пизанский столб-развалюха, Фото: 3
В тульском Мясново найден пизанский столб-развалюха, Фото: 4
В тульском Мясново найден пизанский столб-развалюха, Фото: 5
В тульском Мясново найден пизанский столб-развалюха, Фото: 6
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Горожане просят помочь им решить проблему аварийной электроопоры.

куда звонить?

Подать заявку об опасной опоре уличного освещения в Туле можно в аварийную службу «Тулагорсвет» по уличному освещению — тел. 36−42−75. Потребуется назвать адрес, где находится опасная опора и свой контактный телефон.

Редакция Myslo обратилась в «Тулагорсвет» с заявкой на замену столба на улице Верхняя Краснослободская.

UPD: Как сообщили Myslo в аварийной «Тулагорсвет», эта опора стоит в плане на замену. До 10 июня работы будут выполнены. 

Напомним, несколько дней назад на этой же улице провалилась дорога.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:25 +4
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опасный столбулица Верхняя Краснослободская
Место
Тула
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