Тульские сурки Сережа и Наташа предсказали, когда наступит весна: видео

Ежегодно 2 февраля в Канаде и США отмечается праздник День сурка. Считается, что по поведению этого животного можно предсказать, когда наступит весна. После выхода одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главных ролях традиция «консультироваться» в этот день с сурком прижилась и в других странах, в том числе и в России.

В Туле наступление весны предсказывают байбаки Сережа и Наташа. Семейная пара обитает в старом здании экзотариума.

Сегодня парочка была очень нерешительной и не спешила выбегать из своего уютного пристанища за угощением — грецкими орешками. На правах главы семьи чуть смелее оказался Сережа, но до лакомства он так и не добрался.

Экскурсовод Тульского экзотариума Алексей Бочкарев рассказал, как можно трактовать предсказания сурков.

Алексей Бочкарев Сережа и Наташа выдали неоднозначный прогноз на весну. Они нерешительно попытались вылезти наружу и тут же убегали обратно. Этот дает нам повод предположить, что погода будет переменчивой. Возможно, нас ждут оттепели, затем заморозки, а потом снова оттепели: качели! Наступит весна, а потом вернется зима.

Алексей рассказал, что байбаки приехали в Тулу из костромского зоопарка. Им около 3−4 лет. Любимые их занятия — спать и рыть норы.

- Сережа и Наташа — устойчивая семейная пара, они друг друга любят и обожают. Периодически могут показывать свой характер. Питаются преимущественно растительной пищей — корневища, луковицы растений. Летом переходят на смешанный рацион, могут есть даже насекомых.

К слову, наши сурки делают прогноз на весну уже третий год подряд. И еще ни разу не ошиблись.