В Туле у иностранцев нашли 3 кг афганского героина

Фото: УМВД России по ТО.

Двое мужчин приехали из Средней Азии и жили на съемной квартире.

Сотрудники УКОН регионального УМВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали двух подозреваемых. Полицейские считают, что 24-летний уроженец одной из республик Средней Азии и его 22-летний сообщник причастны к незаконному обороту наркотиков.

В съемной квартире, где временно проживали молодые люди, было изъято порошкообразное вещество. Кроме того, в жилом помещении нашли электронные весы, упаковочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков.

«Согласно справке об исследовании, проведенном в ЭКЦ УМВД России по Тульской области, изъятое вещество — афганский героин массой 3 кг. Часть его была расфасована на дозы для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 228.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.