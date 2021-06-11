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В Туле у иностранцев нашли 3 кг афганского героина
Фото: УМВД России по ТО.

В Туле у иностранцев нашли 3 кг афганского героина

Двое мужчин приехали из Средней Азии и жили на съемной квартире.

Сотрудники УКОН регионального УМВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали двух подозреваемых. Полицейские считают, что 24-летний уроженец одной из республик Средней Азии и его 22-летний сообщник причастны к незаконному обороту наркотиков.
 
В съемной квартире, где временно проживали молодые люди, было изъято порошкообразное вещество. Кроме того, в жилом помещении нашли электронные весы, упаковочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков.
 
 
«Согласно справке об исследовании, проведенном в ЭКЦ УМВД России по Тульской области, изъятое вещество — афганский героин массой 3 кг. Часть его была расфасована на дозы для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 228.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:37 +2
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