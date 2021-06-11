новости
новости
Регистрация
Перечень домов для подключения газа по «социальной газификации» будет готов до конца месяца

Перечень домов для подключения газа по «социальной газификации» будет готов до конца месяца

11 июня 2021 года состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В ТАСС (Санкт-Петербург) 11 июня 2021 года состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. В онлайн-формате он рассказал о газификации регионов России.

- Газификация регионов сегодня -  основной тренд новостной повестки. Это один из приоритетов компании «Газпром». Президент РФ Владимир Путин поставил перед компанией задачу – к 2030 году обеспечить 100-процентную технически возможную газификацию, в кратчайшие сроки подключить жителей к газораспределительным сетям в уже газифицированных населенных пунктах, - пояснил Сергей Густов.

По его словам, в декабре 2020 года закончено формирование региональных программ газификации 2021-2025 гг совместно с органами власти субъектов, так как именно губернаторы обладают видением, где будет новое строительство предприятий или жилья. Инвестиции Газпрома составят за 5 лет 526,1 млрд руб.

«Дорожная карта» полной технической газификации состоит из 3 блоков.

Первый - введение института единого оператора газификации. Второй блок касается совершенствования действующего законодательства по упрощению реализации мероприятий по газоснабжению и газификации субъектов РФ. Депутаты Госдумы уже принимают соответствующие поправки в законодательство. Третий блок предусматривает повышение уровня автоматизации, цифровизации, процессов управления систем газификации и безопасное использование газа в быту.

- Один из важнейших принципов работы нашей компании — клиентоориентированность, создание максимально комфортных условий для потребителей: система единого окна, разработка комплексного договора, возможность подачи заявок через портал госуслуг. То, к чему мы привыкли в других отраслях, мы будем реализовывать в рамках плана мероприятий, - подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Что касается порядка подключения граждан к газораспределительным сетям, то он будет состоять из трех блоков:

- строительство магистральных газопроводов, отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов за счет ПАО Газпром;

- строительство внутрипоселковых газопроводов до границ земельного участков потребителей сетевого газа (это ответственность единого оператора газификации);

- догазификация.

Владимир Путин поручил до 2023 года Газпрому  совместно с органами исполнительной власти и газораспределительными организациями построить в газифицированных населенных пунктах газопроводы до границ земельных участков без привлечения средств граждан.

 


- С 30 апреля мы ведем сбор данных от регионов о планируемых объемах газификации. Сотрудники газораспределительных организаций прошли ногами по всем газифицированным населенным пунктам и посчитали количество домовладений, которые попадают в программу газификации, - заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».  - В программу «социальной газификации», предполагающую бесплатное для пользователя подключение домовладения к газу, могут попасть от 1,5 млн домов. Окончательный перечень определится до конца месяца.

 

Подробную карту программы газификации Тульской области можно найти на сайте https://gazprommap.ru/tulskaya/. Карта масштабируется до малых населенных пунктов.

Сергей Густов рассказал также, что компания работает над внедрением интеллектуальных систем учета газа, включая онлайн-оплату, онлайн-приемы, созданием удобных личных кабинетов потребителей -  чтобы все данные учитывались автоматически.

По предварительным расчетам в результате реализации 5-летней программы газификации, потребление газа вырастет на 7,5% к сегодняшнему уровню.

- Мы не связываем программу газификации с долгами. В 2020 году организации, промышленность заплатили за газ около 100%. Мы поднабрали задолженности за 2020 год только по категории население. Но тут понятно - была пандемия, было постановление, которое запрещало остановку газоснабжения из-за долгов. В 1 квартале 2021 года эта категория тоже выправляется, - заявил Сергей Густов.

Вопрос о газификации Тульской области задал на пресс-конференции портал Myslo:

– Сергей Вадимович, Тульская область – один из самых газифицированных регионов в России. И газификация началась еще в 50- х годах прошлого века. В ряде населенных пунктов есть газопровод, но при его строительстве учитывались потребности, существующие на тот момент. Сегодня Тульская область занимает 4-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. И там, где раньше подключали к газу 10 частных домов, вырастают коттеджные поселки и новые предприятия. Зачастую туляки сталкиваются с техническими ограничениями на подключение. Что делают газовики, чтобы снять такого рода проблему?

–   Да, уровень газификации Тульской области уже превысил 85 %. Если быть точнее, составляет 85, 02 %. Мы построили в Туле головное ГРП и газопровод высокого давления в южной части города – там, где сейчас строят онкоцентр. Теперь эта часть города получила надежное газоснабжение.

Что же касается работ по реконструкции, то разработан и реализуется план мероприятий, направленный на повышение надёжности и стабильности работы системы газораспределения, ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей. Например, недавно построена ГРС «Новотульская» - для газоснабжения нового металлургического завода. Программу газификации региона мы обсудили с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Мы предусмотрели реконструкцию газораспределительных станций и перекладку некоторых газопроводов для повышения пропускной способности. Решаем этот вопрос очень оперативно.

По словам Сергея Густова, в 2021 году завершатся строительно-монтажные работы по реконструкции газопровода в Богородицке. Реконструкция этого газопровода предусматривает дополнительную установку газораспределительного пункта. В этом году также запланированы работы по строительству газопровода – закольцовки высокого давления от деревни Телятинки до населенного пункта Грумант и дополнительной установке пункта редуцирования газа.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» приступают к проектным работам по реконструкции сразу 4 стальных газопроводов в Заокском районе. Строительно-монтажные работы на этих объектах запланированы на 2022-2023 гг.

Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 2021-2025 гг. в Тульской области предусмотрено проектирование и строительство 187 межпоселковых газопроводов. А также техническое перевооружение 6 газораспределительных станций в Узловском, Каменском, Воловском районах, на территории бывшего Ленинского района и на территории муниципального образования город Донской.

- Все это призвано обеспечить стабильную работу систем газоснабжения районов Тульской области и дать возможность для подключения новых объектов, - заключил Сергей Густов.


 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
газификация регионов Россиипресс-конференция Газпром Межрегионгазсоциальная газификация
Люди
Сергей Густовгенеральный директор Газпром Межрегионгаз
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спецпроект Myslo: угадай исход матчей Евро-2020 и получи велотренажер!
Спецпроект Myslo: угадай исход матчей Евро-2020 и получи велотренажер!
Евро-2020: тульские лемуры предсказали победу Бельгии в матче с Россией
Евро-2020: тульские лемуры предсказали победу Бельгии в матче с Россией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.