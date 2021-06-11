Перечень домов для подключения газа по «социальной газификации» будет готов до конца месяца

В ТАСС (Санкт-Петербург) 11 июня 2021 года состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. В онлайн-формате он рассказал о газификации регионов России.

- Газификация регионов сегодня - основной тренд новостной повестки. Это один из приоритетов компании «Газпром». Президент РФ Владимир Путин поставил перед компанией задачу – к 2030 году обеспечить 100-процентную технически возможную газификацию, в кратчайшие сроки подключить жителей к газораспределительным сетям в уже газифицированных населенных пунктах, - пояснил Сергей Густов.

По его словам, в декабре 2020 года закончено формирование региональных программ газификации 2021-2025 гг совместно с органами власти субъектов, так как именно губернаторы обладают видением, где будет новое строительство предприятий или жилья. Инвестиции Газпрома составят за 5 лет 526,1 млрд руб.

«Дорожная карта» полной технической газификации состоит из 3 блоков.

Первый - введение института единого оператора газификации. Второй блок касается совершенствования действующего законодательства по упрощению реализации мероприятий по газоснабжению и газификации субъектов РФ. Депутаты Госдумы уже принимают соответствующие поправки в законодательство. Третий блок предусматривает повышение уровня автоматизации, цифровизации, процессов управления систем газификации и безопасное использование газа в быту.

- Один из важнейших принципов работы нашей компании — клиентоориентированность, создание максимально комфортных условий для потребителей: система единого окна, разработка комплексного договора, возможность подачи заявок через портал госуслуг. То, к чему мы привыкли в других отраслях, мы будем реализовывать в рамках плана мероприятий, - подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Что касается порядка подключения граждан к газораспределительным сетям, то он будет состоять из трех блоков:

- строительство магистральных газопроводов, отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов за счет ПАО Газпром;

- строительство внутрипоселковых газопроводов до границ земельного участков потребителей сетевого газа (это ответственность единого оператора газификации);

- догазификация.

Владимир Путин поручил до 2023 года Газпрому совместно с органами исполнительной власти и газораспределительными организациями построить в газифицированных населенных пунктах газопроводы до границ земельных участков без привлечения средств граждан.



- С 30 апреля мы ведем сбор данных от регионов о планируемых объемах газификации. Сотрудники газораспределительных организаций прошли ногами по всем газифицированным населенным пунктам и посчитали количество домовладений, которые попадают в программу газификации, - заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз». - В программу «социальной газификации», предполагающую бесплатное для пользователя подключение домовладения к газу, могут попасть от 1,5 млн домов. Окончательный перечень определится до конца месяца.

Подробную карту программы газификации Тульской области можно найти на сайте https://gazprommap.ru/tulskaya/. Карта масштабируется до малых населенных пунктов.

Сергей Густов рассказал также, что компания работает над внедрением интеллектуальных систем учета газа, включая онлайн-оплату, онлайн-приемы, созданием удобных личных кабинетов потребителей - чтобы все данные учитывались автоматически.

По предварительным расчетам в результате реализации 5-летней программы газификации, потребление газа вырастет на 7,5% к сегодняшнему уровню.

- Мы не связываем программу газификации с долгами. В 2020 году организации, промышленность заплатили за газ около 100%. Мы поднабрали задолженности за 2020 год только по категории население. Но тут понятно - была пандемия, было постановление, которое запрещало остановку газоснабжения из-за долгов. В 1 квартале 2021 года эта категория тоже выправляется, - заявил Сергей Густов.

Вопрос о газификации Тульской области задал на пресс-конференции портал Myslo:

– Сергей Вадимович, Тульская область – один из самых газифицированных регионов в России. И газификация началась еще в 50- х годах прошлого века. В ряде населенных пунктов есть газопровод, но при его строительстве учитывались потребности, существующие на тот момент. Сегодня Тульская область занимает 4-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. И там, где раньше подключали к газу 10 частных домов, вырастают коттеджные поселки и новые предприятия. Зачастую туляки сталкиваются с техническими ограничениями на подключение. Что делают газовики, чтобы снять такого рода проблему?

– Да, уровень газификации Тульской области уже превысил 85 %. Если быть точнее, составляет 85, 02 %. Мы построили в Туле головное ГРП и газопровод высокого давления в южной части города – там, где сейчас строят онкоцентр. Теперь эта часть города получила надежное газоснабжение.

Что же касается работ по реконструкции, то разработан и реализуется план мероприятий, направленный на повышение надёжности и стабильности работы системы газораспределения, ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей. Например, недавно построена ГРС «Новотульская» - для газоснабжения нового металлургического завода. Программу газификации региона мы обсудили с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Мы предусмотрели реконструкцию газораспределительных станций и перекладку некоторых газопроводов для повышения пропускной способности. Решаем этот вопрос очень оперативно.

По словам Сергея Густова, в 2021 году завершатся строительно-монтажные работы по реконструкции газопровода в Богородицке. Реконструкция этого газопровода предусматривает дополнительную установку газораспределительного пункта. В этом году также запланированы работы по строительству газопровода – закольцовки высокого давления от деревни Телятинки до населенного пункта Грумант и дополнительной установке пункта редуцирования газа.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» приступают к проектным работам по реконструкции сразу 4 стальных газопроводов в Заокском районе. Строительно-монтажные работы на этих объектах запланированы на 2022-2023 гг.

Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 2021-2025 гг. в Тульской области предусмотрено проектирование и строительство 187 межпоселковых газопроводов. А также техническое перевооружение 6 газораспределительных станций в Узловском, Каменском, Воловском районах, на территории бывшего Ленинского района и на территории муниципального образования город Донской.

- Все это призвано обеспечить стабильную работу систем газоснабжения районов Тульской области и дать возможность для подключения новых объектов, - заключил Сергей Густов.



