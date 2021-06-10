В Туле на пересечении улиц 9 Мая и Смидович светофор настроили по-новому

Как сообщает администрация города, данные меры необходимы для повышения пропускной способности и сокращения времени ожидания в пути.

С 10 июня в Туле на пересечении улиц 9 Мая и Смидович перенастроили светофоры. Движение будет осуществляться в две фазы: теперь прямой ход по 9 Мая совмещен с пешеходной фазой через ул. Смидович, прямой ход по ул. Смидович — с пешеходной фазой через ул. 9 Мая.

На указанном перекрестке появятся бело-лунные секции.