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В России суточное число заболевших коронавирусом выросло до 11 тысяч

В России суточное число заболевших коронавирусом выросло до 11 тысяч

Впервые за несколько месяцев. В Тульской области за минувшие сутки 56 случаев.

Оперштаб опубликовал данные по коронавирусу за прошлые сутки. В Тульской области подтвердились 56 случаев ковида, 53 человека выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 40 672 жителя региона, 38 107 вылечились, 2092 умерли.

В России который день подряд растет суточное число заболевших коронавирусом. Выявлено 11 699 случаев.

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 56 случаев заболевания и 6 смертей
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Автор: Кристина Вернигорина
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