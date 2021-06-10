В России суточное число заболевших коронавирусом выросло до 11 тысяч
Впервые за несколько месяцев. В Тульской области за минувшие сутки 56 случаев.
Оперштаб опубликовал данные по коронавирусу за прошлые сутки. В Тульской области подтвердились 56 случаев ковида, 53 человека выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 40 672 жителя региона, 38 107 вылечились, 2092 умерли.
В России который день подряд растет суточное число заболевших коронавирусом. Выявлено 11 699 случаев.
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