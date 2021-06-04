С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее — Национальный рейтинг) является Петербургский международный экономический форум. За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Светлана Чупшева, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ):

– Рейтинг был подсчитан по итогам сложного года пандемии. 40 регионов улучшили свои результаты. Но в целом индекс впервые за 5 лет снизился. Основными ключевыми направлениями при подведении итогов рейтинга были выдача разрешений на строительство, подключение к инфраструктуре. Каждый год мы фиксируем сокращение этих сроков. В части поддержки малого бизнеса впервые за три года удовлетворенность в получении муниципальных арендных площадей повысилась. Повысилась и удовлетворенность в части кредитов. Сократился уровень давления на бизнес. Это тоже впервые мы зафиксировали за пять лет — на 30% снизилась доля предпринимателей, которые говорили о давлении на бизнес. По всей стране отмечено улучшение обратной связи «власть – бизнес».

По итогам рейтинга Тульская область вошла в топ-5 регионов с наилучшим инвестиционным климатом и заняла четвертое место. По сравнению с 2020 годом, мы опустились на одну строчку.

Первое место заняла Москва, второе — Республика Татарстан, третье — Тюменская область, пятое — Республика Башкортостан.

Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

– В этом году рейтинг показал степень взаимодействия регионов, руководителей регионов и бизнеса в сложной ситуации пандемии. Зафиксирован рост поддержки субъектов МСП. Впервые отмечено снижение административного давления на бизнес. Важная тенденция — улучшилась регуляторика в строительстве. За прошлый год было отменено более 3 тысяч регуляторных норм в строительстве.

По словам Андрея Белоусова, Тульская область стабильно входит в топ-5 регионов – лидеров рейтинга. И во многом это заслуга губернатора Алексея Дюмина.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Год был непростой. И я хочу поблагодарить президента страны, когда он предоставил главам субъектов возможность принимать решения быстро, ведь на повестке стоял главный вопрос – сохранение человеческих жизней.

Тульская область – особый регион, промышленный и аграрно-промышленный. Мы пошли на риск и после семи нерабочих дней не стали останавливать предприятия. Мы ввели жесткий контроль соблюдения мер безопасности, поэтапно вводили пять пакетов мер поддержки бизнеса. Это более 5 млрд руб.