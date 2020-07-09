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Тульская область поднялась на 3-е место национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ
Фото из архива Myslo.

Тульская область поднялась на 3-е место национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ

Итоги рейтинга Ассоциации стратегических инициатив озвучила ее руководитель Светлана Чупшева.

9 июля итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны обнародовали на заседании наблюдательного Совета АСИ, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством Президента РФ Владимира Путина. В заседании принимал участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По итогам прошедшего года Тульская область поднялась с 6-го сразу на 3-е место рейтинга, пропустив вперед только Москву и Татарстан.

Напомним, благодаря системному подходу к улучшению инвестиционного климата Тульская область в течение последних лет входит в число регионов-лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнеса.

Лидирующие позиции в рейтинге позволили привлекать в регион новых инвесторов. Для стимулирования инвестиционной активности в Тульской области предусмотрен широкий набор налоговых льгот для бизнеса и инвесторов.

 

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