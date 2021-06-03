«Черкизово» построит в Ефремове завод по убою, хранению и переработке свинины

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в присутствии Президента РФ Владимира Путина губернатор Алексей Дюмин, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Матвеев и председатель правления ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по убою, хранению и переработке мяса свинины мощностью 4,2 млн голов в год в Тульской области».

Объем инвестиций — порядка 48 млрд рублей, будет создано 2200 новых рабочих мест.

– Соглашение предусматривает создание кластера по переработке мясной продукции с объемом инвестиций более 56 млрд рублей. А это около 3200 новых рабочих мест. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Это будет крупнейший мясоперерабатывающий кластер в России, — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что правительство области и он лично окажут компании всю необходимую поддержку для быстрой и эффективной реализации проектов.