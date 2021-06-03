«Черкизово» построит в Ефремове завод по убою, хранению и переработке свинины
Объем инвестиций — порядка 48 млрд рублей.
3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в присутствии
Объем инвестиций — порядка 48 млрд рублей, будет создано 2200 новых рабочих мест.
– Соглашение предусматривает создание кластера по переработке мясной продукции с объемом инвестиций более 56 млрд рублей. А это около 3200 новых рабочих мест. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Это будет крупнейший мясоперерабатывающий кластер в России, — отметил Алексей Дюмин.
Губернатор подчеркнул, что правительство области и он лично окажут компании всю необходимую поддержку для быстрой и эффективной реализации проектов.