На путепроводе на Калужском шоссе почти на полгода ограничат движение транспорта

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Рядом с развязкой М-2 организуют реверсивное движение.

С 7 июня по 30 ноября 2021 года на путепроводе, расположенном на 98-м км автодороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань («Золотое кольцо»), дорожники проведут планово-предупредительные работы.

Как сообщает Упрдор «Москва-Харьков», на период производства работ для всех видов транспорта будет устроено реверсивное движение с шириной проезда 3,5 метра.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и по необходимости своевременно выбирать пути объезда.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 8 (4862) 75-07-69.