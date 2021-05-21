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Сколько заработали в 2020 году главы районов Тулы
Фото из архива Myslo.

Сколько заработали в 2020 году главы районов Тулы

Официальные сведения о доходах обнародованы администрацией города.

Самым богатым районным чиновником стал начальник администрации Центрального округа Александр Корнеичев. Он задекларировал за 2020 год 3 041 999 рублей. Уточняется, что в эту сумму вошли деньги, полученные от родственников на невозвратной основе, и кредит.

В собственности у Александра Вячеславовича 1/4 доля в квартире площадью 54,9 кв. м (еще четверть жилплощади принадлежит его супруге). В пользовании – квартира в 37,5 кв. м (пользуется вместе с женой и детьми). В гараже – Volkswagen Jetta 2013 года выпуска. Годовой доход супруги чиновника – чуть больше 770 тысяч рублей, в эту сумму также входит кредит и деньги, полученные от родственников.

Глава Советского округа Виктор Кузнецов за год заработал 1 352 313 рублей. Его супруга задекларировала 609 252 рубля. В собственности у Виктора Александровича – квартира 78,2 кв. м, в пользовании – еще одна квартира, на 155 кв. м. Супруга владеет половиной 43-метровой квартиры. Автомобилей у четы нет.

Сведения о доходах главы администрации Пролетарского округа Максима Колычева, назначенного на должность в апреле минувшего года, отсутствуют. На должности заместителя он заработал 1 272 492 рубля. Вместе с супругой он владеет квартирой в 82,9 кв. м и внедорожником Mitsubishi Outlander 2014 г. в. Годовой доход жены Максима Колычева – 361 418 рублей.

Начальник администрации Привокзального округа Евгений Пятисоцков задекларировал за год 2 148 080 рублей. Его жена заработала 303 556 рублей. В собственности у Евгения Ивановича садовый участок в 8 соток, жилой дом площадью 90 кв. м и четверть квартиры площадью 50,9 кв. м. Также чиновник владеет 12-летним легковым автомобилем Nissan Teana.

Самая лаконичная декларация у главы Зареченской администрации Максима Щербакова. Он заработал 1 940 389 рублей, а в собственности у него – только квартира площадью 44,7 кв. м.

Сюжет: Декларации -2020
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